"Wenn Sie nicht bereit sind, eine Aktie zehn Jahre lang zu halten, sollten Sie nicht einmal darüber nachdenken, sie zehn Minuten zu besitzen." Mit diesem berühmten Zitat prägte Starinvestor Warren Buffett seine langfristige Anlagestrategie. Gemeint ist damit vor allem eines: Anleger sollten nur in Unternehmen investieren, von deren Geschäftsmodell und Zukunftsperspektiven sie nachhaltig überzeugt sind. Gerade dividendenstarke Qualitätsunternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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