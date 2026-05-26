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Wall Street und globale Zahlungskonzerne verschieben Milliarden Dollar auf die Solana-Blockchain für tokenisierte Fonds und internationale Zahlungen, während der breitere Kryptomarkt in einer Abkühlungsphase steckt. Ein neuer Messari-Bericht für das erste Quartal 2026 zeigt, dass die institutionelle Aktivität auf Solana ein völlig neues Niveau erreicht hat. Forward Industries hat sich als Solana-Treasury-Unternehmen positioniert und hält über 6,9 Millionen SOL im Wert von knapp einer Milliarde Dollar. Morgan Stanley hat ein eigenes Solana-Trust-Filing eingereicht, und die Solana-ETF-Bestände haben insgesamt die Milliardengrenze überschritten. Doch trotz all dieser Solana News steht der Kurs bei 85,80 Dollar und damit rund 71 Prozent unter dem Allzeithoch.

Solana News: Institutionelles Kapital baut auf der Blockchain, aber der Kurs bewegt sich kaum

Laut dem Messari-Bericht zum ersten Quartal 2026 hat sich die institutionelle Aktivität auf Solana von Experimenten zu messbaren Ergebnissen entwickelt, wie Coinbase berichtet. Wall Street und Zahlungsriesen bewegen dabei Milliarden auf das Netzwerk für tokenisierte Fonds und globale Zahlungsabwicklung. Forward Industries hat seine Strategie auf SOL ausgerichtet und hält über 6,9 Millionen SOL als Treasury-Position, gestützt durch ein Aktienrückkaufprogramm von einer Milliarde Dollar und einen eigenen Validator-Knoten auf dem Netzwerk.

Die Solana-ETF-Bestände haben ebenfalls die Milliardengrenze durchbrochen, wie CoinGecko meldet. Bitwise und Fidelity verzeichnen starke Zuflüsse, und Morgan Stanley hat ein eigenes Solana-Trust-Filing eingereicht. Galaxy Digital hat in Zusammenarbeit mit Superstate die erste SEC-registrierte Aktie direkt auf der Solana-Blockchain tokenisiert.

Die Solana News zeigt auch, dass die KI-Agenten-Wirtschaft auf dem Netzwerk laut Messari den Sprung von der Experimentierphase zu messbaren Ergebnissen geschafft hat, mit dem x402-Zahlungsstandard und einem neuen Onchain-Agentenregister.

Doch der Kurs erzählt eine andere Geschichte. SOL handelt bei 85,80 Dollar laut Bybit mit einem 24-Stunden-Tief von 81,73 Dollar und einem Hoch von 87,04 Dollar. Die Marktkapitalisierung liegt bei 49,60 Milliarden Dollar, und der Token hat in der letzten Woche 0,6 Prozent verloren. Goldman Sachs hat seine gesamte SOL-ETF-Position im ersten Quartal aufgelöst, während die Bank of America ebenfalls reduziert hat.

Der Support bei 85,50 Dollar hält vorerst, doch ein Rückfall darunter birgt Risiko bis 79 Dollar. InvestingHaven sieht im besten Fall 150 Dollar zum Jahresende, und CoinCodex prognostiziert 128 Dollar. Selbst im besten Szenario liefert SOL von 86 Dollar aus eine begrenzte prozentuale Rendite, und die Frage ist, welcher Einstieg in dieser Phase die Art von Vervielfachung bietet, die institutionelle Fonds bewusst nicht erfassen.

Pepeto: Gebührenfreier Handel auf der Ebene, die regulierte SOL-Produkte nie erreichen

Wall Street validiert die Solana-Technologie mit Milliarden, doch Validierung ist nicht gleich Rendite. SOL bei 86 Dollar liefert institutionelle Stabilität, nicht die Vervielfachung, die ein Portfolio verändert.

Genau dort setzt PepetoSwap an: gebührenfreier Handel auf der Ebene, die regulierte ETF-Produkte strukturell nicht erreichen können. Die Cross-Chain-Bridge bewegt Kapital zwischen Netzwerken ohne Kosten, und der Risk Scorer prüft jeden Vertrag, bevor ein einziger Dollar fließt. Während institutionelle Fonds 20 bis 40 Prozent Jahresrendite anpeilen, öffnet der Presale-Einstieg eine Tür, die nach der Listung dauerhaft geschlossen wird.

Pepeto ist kein Whitepaper-Projekt, sondern eine live laufende Börse. Der Schöpfer des Original-Pepe-Coins führte einen Token mit 420 Billionen Supply und null Produkten zur Milliardenbewertung. Diesmal steht eine komplette Handelsplattform dahinter, ein Binance-Veteran leitet die Listung, und über 10 Millionen Dollar flossen von Anlegern, die das SolidProof-Audit und die Teamhistorie geprüft haben, bevor sie eingestiegen sind.

SolidProof hat die gesamte Codebasis vor dem ersten investierten Dollar auditiert und verifiziert. Bei 0,0000001871 Dollar sichert jede Position heute einen Bestand, der nach der Binance-Listung ein Vielfaches kosten wird, und dieses Zeitfenster schließt sich mit jedem Tag.

Fazit

SOL hat die institutionelle Rückendeckung, doch von 86 Dollar aus bleibt die Rendite überschaubar. Der Presale-Einstieg bei Pepeto bietet die Distanz, die SOL in Monaten nicht zurücklegt. Über 10 Millionen Dollar und eine nahende Binance-Listung machen diesen Einstieg zum klarsten Signal dieser Marktphase. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den Preis, der mit dem Listing verschwindet, entweder als Position, die sich ausgezahlt hat, oder als die, die entwischt ist.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen