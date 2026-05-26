Die MTU-Aktie zeigt zuletzt wieder deutlich mehr Stärke. Positive Quartalszahlen, neue Aufträge und Rückenwind aus dem Verteidigungs- und Wartungsgeschäft sorgen aktuell wieder für mehr Dynamik bei dem Triebwerkshersteller. MTU profitiert von starker Nachfrage und neuen Aufträgen MTU Aero Engines bleibt operativ weiter stark unterwegs. Das Unternehmen konnte zuletzt solide Quartalszahlen vorlegen und profitierte dabei vor allem vom starken Wartungs- ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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