Die Nordex Aktie zeigte sich stabil. Der Windanlagenbauer hat in der Türkei einen weiteren Auftrag von Eksim Enerji erhalten. Geliefert und errichtet werden 16 Turbinen des Typs N175 6.X mit einer installierten Gesamtleistung von 110 Megawatt für den Windpark Balikesir 3.Nordex Aktie profitiert von neuem Türkei Auftrag Nordex baut seinen Auftragsbestand im internationalen Windgeschäft weiter aus. Der neue Auftrag umfasst die Lieferung und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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