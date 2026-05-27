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Goldman Sachs hat seine gesamte Solana-ETF-Position im Wert von 108 Millionen Dollar im ersten Quartal 2026 aufgelöst. Der Solana Kurs liegt heute bei 85,80 Dollar und damit rund 71 Prozent unter dem Allzeithoch von 293 Dollar. Gleichzeitig hat die Bank of America ihre SOL-Positionen in der gleichen Meldung ebenfalls reduziert. Beide Großbanken haben ihre Bitcoin-ETF-Bestände dagegen gehalten oder sogar aufgestockt. Diese Rotation zeigt deutlich, wohin das institutionelle Vertrauen gerade fließt und wohin nicht. Der Solana Kurs steckt seit April in einer Seitwärtsbewegung zwischen 80 und 87 Dollar fest. Anleger fragen sich jetzt, ob SOL den Widerstand bei 87 Dollar zurückerobern kann oder ob weiterer Abverkauf droht.

Solana Kurs reagiert auf den Ausstieg der größten Wall-Street-Bank

Goldman Sachs hat laut dem Q1-2026-13F-Filing seine komplette Solana-ETF-Position aufgelöst, wie KuCoin berichtet. Die Position umfasste rund 108 Millionen Dollar über mehrere ETF-Anbieter hinweg. Gleichzeitig hat die Bank ihre XRP-ETF-Bestände von 154 Millionen Dollar ebenfalls vollständig verkauft. Die Ethereum-ETF-Positionen wurden um 70 Prozent auf 114 Millionen Dollar gekürzt. Nur die Bitcoin-ETFs blieben mit rund 700 Millionen Dollar nahezu unverändert im Portfolio.

Goldman Sachs behandelt Bitcoin damit als einzigen Kryptowert mit stabilen institutionellen Eigenschaften und rotiert Altcoin-Exposure in Aktien wie Coinbase und Robinhood. Die Bank of America zeigt laut CoinMarketCap ein ähnliches Muster in ihrer Q1-2026-Meldung. Die Bank hat ihre Bitcoin-ETF-Position bei BlackRock aufgestockt, während sie Solana und Ethereum reduziert hat. Der Solana Kurs liegt heute bei 85,80 Dollar laut Bybit-Daten.

In den letzten 24 Stunden fiel SOL bis auf 81,73 Dollar und erreichte ein Tageshoch von 87,04 Dollar bei einem Handelsvolumen von 4,31 Milliarden Dollar. Die Marktkapitalisierung beträgt 49,60 Milliarden Dollar auf Rang sieben aller Kryptowährungen. Technisch liegt der wichtige Support bei 85,50 Dollar, und ein Rückfall darunter birgt weiteres Abwärtsrisiko. Auf der Oberseite müsste SOL die 87,88 Dollar auf Tagesschlussbasis zurückerobern, um einen Rebound auszulösen.

Im besten Fall sehen Analysten wie InvestingHaven den Solana Kurs bei 150 Dollar zum Jahresende, was von 86 Dollar aus einen Gewinn von rund 78 Prozent bedeutet.

Pepeto: Risk Scorer und Cross-Chain-Bridge als Schutz vor blindem Risiko

Goldman Sachs zieht sich aus SOL zurück, und genau in dieser Lücke entsteht die Chance, die institutionelle Fonds niemals abbilden. Über 10 Millionen Dollar flossen in einen einzigen Presale, während der Solana Kurs institutionelles Kapital verlor.

Jeder erfahrene Anleger weiß: Ohne Vertragsprüfung ist jeder Kauf ein Blindflug. Pepeto hat genau dieses Problem gelöst. Der Risk Scorer bewertet jeden Vertrag automatisch, bevor auch nur ein Dollar fließt. Die Cross-Chain-Bridge verschiebt Token zwischen Netzwerken ohne Gebühren. Kein anderer Presale liefert diese Kombination aus Schutz und Effizienz bereits im Livebetrieb.

Der Gründer des Original-Pepe-Coins hat bereits bewiesen, dass er einen Token von null auf Milliarden bringen kann, und zwar ohne ein einziges Produkt. Diesmal liefert er eine komplette Börse mit SolidProof-Audit, das den gesamten Code vor dem Presale-Start verifiziert hat. Während andere Presales Roadmaps präsentieren, präsentiert Pepeto laufende Produkte.

Goldman Sachs zieht bei SOL den Stecker, doch Pepeto sammelt weiter, über 10 Millionen Dollar und wachsend. Bei 0,0000001871 Dollar liegt der Einstieg vor der Binance-Listung auf einem Niveau, das danach nicht mehr existieren wird.

Fazit

SOL kämpft bei 86 Dollar um Prozente, während derselbe Gründer, der Pepe ohne Produkte zur Milliardenbewertung führte, jetzt mit einer fertigen Börse und SolidProof-Audit den nächsten Schritt macht. Der Presale-Einstieg endet mit der Binance-Listung. Wer wartet, zahlt den Preis, den frühe Wallets längst gesichert haben.

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