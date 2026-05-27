© Foto: SOPA Images - Sipa USAZscaler schlägt die Erwartungen - und stürzt trotzdem ab. Der schwache Umsatzausblick überlagert starke Quartalszahlen. Ist die KI-Sicherheitsstory plötzlich zu dünn?Die Zahlen waren stark. Doch an der Börse zählt oft nur eine Frage: Was kommt als Nächstes? Bei Zscaler lautete die Antwort am Dienstagabend: weniger als erhofft. Die Aktie des Cybersicherheitskonzerns brach daraufhin im nachbörslichen Handel zeitweise um 17 Prozent ein, obwohl Gewinn und Umsatz im abgelaufenen Quartal über den Erwartungen lagen. Zscaler stellte für das vierte Geschäftsquartal einen Umsatz von 875 bis 878 Millionen US-Dollar in Aussicht. Analysten hatten laut FactSet jedoch 878,6 Millionen US-Dollar erwartet. …Den vollständigen Artikel lesen
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