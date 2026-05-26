Le 26 mai/May 2026
The common shares of Emergence Global Enterprises Inc. will be delisted from the CSE at market close today, May 26, 2026.
Emergence Global Enterprises is currently suspended. See Bulletin 2023-0312.
___________________________
Les actions ordinaires de Emergence Global Enterprises Inc. seront radiées de la CSE à la clôture du marché aujourd'hui, le 26 mai 2026.
Emergence Global Enterprises est actuellement suspendue. Voir le Bulletin 2023-0312.
Date: Market Close/Clôture du marchés le 26 mai/May 2026
Symbol(s)/Symbole(s): EMRG
If you have any questions or require further information, please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.
Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.
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Emergence Global Enterprises is currently suspended. See Bulletin 2023-0312.
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Emergence Global Enterprises est actuellement suspendue. Voir le Bulletin 2023-0312.
Date: Market Close/Clôture du marchés le 26 mai/May 2026
Symbol(s)/Symbole(s): EMRG
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