Le 26 mai/May 2026The common shares of Emergence Global Enterprises Inc. will be delisted from the CSE at market close today, May 26, 2026.Emergence Global Enterprises is currently suspended. See Bulletin 2023-0312.___________________________Les actions ordinaires de Emergence Global Enterprises Inc. seront radiées de la CSE à la clôture du marché aujourd'hui, le 26 mai 2026.Emergence Global Enterprises est actuellement suspendue. Voir le Bulletin 2023-0312.Date: Market Close/Clôture du marchés le 26 mai/May 2026Symbol(s)/Symbole(s): EMRGIf you have any questions or require further information, please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.