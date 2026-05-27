Brüssel (www.anleihencheck.de) - Zur Jahresmitte wird wohl nichts so gewiss sein wie die weltpolitische Ungewissheit, so die Experten von DPAM.In einem solchen Umfeld werde die Portfoliozusammenstellung auf eine harte Probe gestellt und hänge ganz besonders von Korrelation zwischen verschiedenen Anlageklassen und damit den möglichen Diversifizierungsvorteilen ab. Auf das besondere Verhältnis von Aktien und Anleihen blicke Bruno Lamoral, Portfoliomanager für institutionelle Mandate bei DPAM: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de