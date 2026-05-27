Die Analysten der Bank of America heben das Kursziel für Aixtron kräftig an. Der Herzogenrather Anlagenbauer soll von KI-Rechenzentren, Elektroautos und Glasfasernetzen gleich dreifach profitieren.Der Halbleiterhersteller aus dem MDAX rückt immer stärker in den Fokus der Wall Street. Am Mittwoch hat die Bank of America ihre Kaufempfehlung für die Aktie bekräftigt und das Kursziel von 54 auf 72 Euro angehoben, ein Aufwärtspotenzial von mehr als 30 Prozent. Treiber der neuen Bewertung ist vor allem der rasant wachsende Strombedarf moderner KI-Rechenzentren, der Aixtrons Kerngeschäft mit Epitaxie-Abscheideanlagen aus gleich mehreren Richtungen befeuert. Der Markt für analoge …Den vollständigen Artikel lesen
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