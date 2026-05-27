FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Adidas haben ihren Rückstand gegenüber Puma am Mittwoch weiter verringert. Mit über 6 Prozent Kursgewinn auf 167,25 Euro kehrten die Adidas-Papiere erstmals seit März des Vorjahres über ihre 200-Tage-Linien zurück. Der bisherige Verlust im Jahr 2026, der zeitweise bei 23 Prozent lag, schmolz fast komplett zusammen. Puma schafften es zur Wochenmitte derweil mit gut 4,5 Prozent wieder an ihr Jahreshoch heran. 2026 haben sie um fast ein Drittel zugelegt und damit auch den MDax weit abgehängt. Nike in den USA liegen trotz der jüngsten Erholung seit Jahresbeginn noch fast 30 Prozent im Minus.

Die immer näher rückende Fußball-WM in Nordamerika wirft ihren Schatten voraus. Alle drei Marken sind als Teamausrüster an Bord. Adidas dabei letztmals als Ausrüster der DFB-Mannschaft, bevor die deutschen Trikots künftig von Nike kommen werden. Von Wehmut ist bei Adidas allerdings wenig zu spüren, wie sich aus dem Interview mit dem Fußball-Chef Sam Handy im "Handelsblatt" herauslesen lässt. "Kommerziell wird es die größte Weltmeisterschaft, die wir je hatten", sagte Handy. Der Konzern erwarte mehr als eine Milliarde Euro als direkten WM-Effekt. "Bei den Trikots, die wir gelauncht haben, wurden unsere ohnehin schon hohen, sehr ambitionierten Erwartungen übertroffen." Adidas rüstet unter anderem auch den amtierenden Weltmeister Argentinien aus. Je nach sportlichem Erfolg ist man auf die Nachproduktion von Trikots vorbereitet.

Bei Puma wirkt derweil vor allem der erfolgreiche Turnaround als Katalysator der Erholungsrally - und der Einstieg des Großaktionärs Anta am Jahresanfang. Gemeinsam mit den Chinesen, bekannt durch Marken wie Fila und Jack Wolfskin, will Puma seinen guten Namen zu alter Stärke führen. Denn geschäftlich ist man gegenüber der großen Konkurrenz aus der gleichen Stadt Herzogenaurach noch klar im Hintertreffen./ag/gl/stk

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