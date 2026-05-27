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WKN: 869020 | ISIN: US5951121038 | Ticker-Symbol: MTE
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27.05.26 | 15:51
798,50 Euro
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MICRON TECHNOLOGY INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
MICRON TECHNOLOGY INC 5-Tage-Chart
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797,60798,5015:52
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5-Tage-Chart
AKZO NOBEL
AKZO NOBEL NV Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AKZO NOBEL NV63,28+19,94 %
AVIS BUDGET GROUP INC140,00-2,20 %
AXALTA COATING SYSTEMS LTD26,400+3,12 %
MARVELL TECHNOLOGY INC177,00+1,18 %
MICRON TECHNOLOGY INC798,50+3,50 %
NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD5,600-2,61 %
POWER INTEGRATIONS INC76,80+6,22 %
REDWIRE CORPORATION20,130+6,31 %
SEMTECH CORPORATION151,60+7,29 %
SHERWIN-WILLIAMS COMPANY268,00+0,15 %
VERRA MOBILITY CORPORATION3,240-71,33 %
ZSCALER INC114,80-27,78 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.