Die Enphase-Energy-Aktie hat seit dem Tief im November 2025 inzwischen rund +180% zugelegt und damit ein beeindruckendes Comeback hingelegt. Nach der langen Schwächephase hellt sich das Chartbild zunehmend auf, während wichtige Widerstandsbereiche erneut unter Druck geraten. Vor allem die anhaltende Dynamik im Solar- und Energiesektor sorgt derzeit für kräftiges Momentum im Kursverlauf. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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