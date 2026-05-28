Die diesjährige Dividende des Wohnungskonzerns ist durch. Vergangenen Freitag wurde daher ein satter Dividendenabschlag fällig. Die Aktie konnte das damit verbundene Gap bisher noch nicht vollständig schließen. Können Anleger bei Vonovia jetzt trotzdem wieder zugreifen oder bleibt Abwarten die Devise?Das Wichtigste kurz und knapp• Die Vonovia-Dividende ist durch, der Dividendenabschlag hat ein deutliches Gap gerissen. • Fundamental wirkt die Aktie mit 5,8 Prozent Dividendenrendite, KGV 11 und KBV ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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