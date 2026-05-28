Der Mobilitätsdienstleister UTA Edenred kooperiert nun auch mit Ionity. Die neuen Abomodelle bieten vergünstigte Ladetarife an europaweit 6.500 Ladepunkten von Ionity. Es ist nach Tesla und EnBW der dritte große Ladenetzbetreiber, der mit UTA Edenred zusammenarbeitet. Im November vergangenen Jahres begann Tesla damit, in Europa Ladekarten als Zahlungsmittel für die Nutzung der eigenen Supercharger zu akzeptieren - wenn auch nur indirekt. Zu den angebundenen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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