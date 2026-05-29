Mit einer überarbeiteten Berufshaftpflicht für Architekten, Ingenieure und Sachverständige schafft HDI neue Ansatzpunkte für Versicherungsmakler. Im Fokus stehen erweiterte Leistungen, zusätzliche Berufsbilder und eine klarere, modernisierte Sprache. Die HDI Versicherung hat ihre Berufshaftpflichtversicherung für Architekten, Ingenieure und Sachverständige umfassend modernisiert. Neben erweiterten Leistungen und Tarifanpassungen wurde das Regelwerk sprachlich überarbeitet. Den vollständigen Artikel lesen ...
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