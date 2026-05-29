Als Plusvisionen zuletzt über Suss Microtec (Suss) berichtete - HIER - schien die Welt noch eine andere zu sein: Zwar war die Aktie damals gerade, mit einem mächtigen Sprung von elf Prozent, auf rund 37 Euro gesprungen und hatte damit den Abwärtstrend geknackt [wir sprachen von einem "hoffnungsvollen Signal"], war die Erwartung an die weitere Kursentwicklung eine positive, doch eher normale. Was folgen sollte, war auch für uns (sehr) überraschend. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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