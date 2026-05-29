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Der neue Chef der Federal Reserve besitzt Solana in seinem Portfolio, und trotzdem kommt SOL nicht über 86 Dollar hinaus. Kevin Warsh wurde am 22. Mai als erster Fed-Vorsitzender mit offengelegten Krypto-Beteiligungen vereidigt, darunter direkte Positionen in Solana und Bitcoin. Die Solana Prognose für 2026 verändert sich dadurch auf dem Papier, aber der Kurs reagiert nicht. SOL notiert bei 85,49 Dollar, sitzt 71 Prozent unter seinem Allzeithoch von 293 Dollar und zeigt einen Widerstand bei 86 Dollar, den das Handelsvolumen bisher nicht durchbrechen konnte. Bank of America hat gleichzeitig ihre Solana-ETF-Position reduziert, was den Optimismus bremst. Die Solana ETF-Vermögen haben zwar insgesamt die Marke von 1 Milliarde Dollar überschritten, doch der Kurs bleibt in einer engen Spanne gefangen. Dieser Artikel untersucht, was die Solana Prognose tatsächlich hergibt und wo sich eine Einstiegsmöglichkeit mit anderem Risikoprofil bildet. Die Frage ist, ob ein kryptofreundlicher Fed-Chef ausreicht, um die Mathematik eines 50-Milliarden-Dollar-Tokens zu verändern.

Solana Prognose: Neuer Fed-Chef hält SOL, doch Bank of America reduziert

Der US-Senat bestätigte Kevin Warsh mit 54 zu 45 Stimmen, und seine Offenlegungen zeigen Beteiligungen an mehr als 30 Kryptoprojekten im Wert zwischen 131 und 209 Millionen Dollar. Laut CoinMarketCap ist er der erste Fed-Vorsitzende mit offengelegten Krypto-Investments, einschließlich Solana und Bitcoin, und er hat öffentlich erklärt, dass digitale Vermögenswerte ein integraler Bestandteil der Zukunft des Finanzsystems sind. Gleichzeitig zeigt die 13F-Einreichung von Bank of America für das erste Quartal 2026 ein Krypto-ETF-Portfolio von 53 Millionen Dollar, wobei die Solana-Position reduziert wurde.

SOL notiert bei 85,49 Dollar mit einem 24-Stunden-Volumen von 2,13 Milliarden Dollar und einer Marktkapitalisierung von 49,44 Milliarden Dollar laut Bybit. Der Widerstand bei 86 Dollar begrenzt kurzfristige Gewinne, und der 200-Tage-Durchschnitt fällt seit April, was langfristige Schwäche signalisiert. Die Unterstützung hält in der Nähe von 84 Dollar, doch ein Bruch darunter könnte SOL Richtung 79 Dollar drücken.

Die Solana Prognose von Changelly sieht für Dezember 2026 ein Maximum von 117,30 Dollar, während InvestingHaven 150 Dollar anvisiert, falls SOL den Widerstand bei 100 Dollar durchbricht. Standard Chartered hat seine SOL-Prognose für 2026 bereits von 310 auf 250 Dollar reduziert. Die Alpenglow-Aktualisierung, die die Finalität auf 150 Millisekunden senken soll, hat noch kein bestätigtes Mainnet-Datum vor dem dritten Quartal 2026.

Selbst wenn der CLARITY Act verabschiedet wird und ETF-Zuflüsse anziehen, liefert die Solana Prognose im besten Fall weniger als das Doppelte vom aktuellen Kurs. Dieser Ertrag braucht Monate und einen kooperativen Gesamtmarkt. Ein kryptofreundlicher Fed-Chef ist ein Signal, aber er verändert nicht die Grenzen, die eine Marktkapitalisierung von fast 50 Milliarden Dollar einem Token setzt. Die Solana Prognose verdeutlicht, warum Anleger mit frühphasigen Multiplikatoren dort suchen, wo der öffentliche Handel noch nicht begonnen hat.

Pepeto: Vorverkaufsbörse mit Werkzeugen, die Solana-Halter nicht haben

Während Solana-Halter auf den Katalysator warten, der den Widerstand bei 100 Dollar bricht, zeigt das Kapital, das in Pepeto fließt, wo sich echte Überzeugung gerade bildet. Pepeto ist eine Vorverkaufsbörse, die vom Mitgründer des ursprünglichen Pepe-Tokens aufgebaut wurde und Händlern direkten Zugang zu gebührenfreiem Handel und einem Vertragscanner bietet, der jeden Token überprüft, bevor auch nur ein Dollar investiert wird.

Die Solana Prognose gibt Haltern einen Weg zu vielleicht dem Doppelten über das nächste Jahr, aber Pepeto bietet Haltern ein einziges Listing-Ereignis, das die Bewegung liefern könnte, die Pepe 2023 gemacht hat, nur diesmal mit einer funktionierenden Börse dahinter.

Fazit zur Solana Prognose und zum Presale-Einstieg

Dass der neue Fed-Chef Solana hält, ist ein Signal, kein Trade. Die Solana Prognose zeigt, dass SOL Monate braucht, um Ziele zu erreichen, die trotzdem weit entfernt von einer beachtlichen Rendite bleiben. Pepeto steht am entgegengesetzten Ende dieser Rechnung, wo ein einziges Listing-Ereignis den aktuellen Vorverkauf von der Art Bewegung trennt, die frühe Pepe-Halter mit Renditen belohnte, über die sie bis heute sprechen. Die Wallets, die bereits drin sind, wissen, was das Listing historisch geliefert hat, und der Einstieg über die offizielle Pepeto-Website ist der Weg, Renditen einzusammeln, bevor die Solana-Prognose-Debatte über 150-Dollar-Ziele endet. Diesen Vorverkauf zu verpassen könnte eine verpasste Gelegenheit in diesem Zyklus bedeuten.

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Häufig gestellte Fragen

Was sagt die Solana Prognose für 2026?

InvestingHaven sieht SOL bei 150 Dollar, falls der Widerstand bei 100 Dollar bricht und die institutionelle Nachfrage nach dem Amtsantritt des kryptofreundlichen Fed-Chefs wächst. Changelly prognostiziert ein Maximum von 117,30 Dollar für Dezember 2026, während der 200-Tage-Durchschnitt weiter fällt.