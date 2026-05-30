Solana Prognose, warum SOL bei 82 Dollar steht und Profis trotzdem kaufen

Anzeige / Werbung

Die Solana ETFs zogen im Mai mehr als 113 Millionen Dollar an, den stärksten Monat des Jahres 2026. Gleichzeitig fiel das offene Interesse an SOL-Futures innerhalb des Monats um 30 Prozent, von 2,75 auf 1,90 Milliarden Dollar. Warum kaufen Institutionen über ETFs, während Spekulanten ihre Hebelpositionen schließen? Diese Frage steht im Zentrum jeder Solana Prognose für die kommenden Wochen. Der SOL Kurs notiert bei rund 82 Dollar und kämpft mit der wichtigen Marke von 100 Dollar, die er seit Februar nicht mehr überschritten hat. Im Hintergrund läuft das Alpenglow-Upgrade, das die Finalität von rund 12,8 Sekunden auf etwa 150 Millisekunden senken soll. Am Ende wird klar, warum viele Anleger jetzt nach Einstiegen mit deutlich größerem Spielraum suchen.

Warum die Solana Prognose dreht und Kapital zurückkehrt

Der SOL Kurs notierte Ende Mai bei rund 82 Dollar, nachdem er Anfang des Monats noch bei 95 Dollar gestanden hatte. Laut CoinMarketCap zogen die Solana ETFs im Mai 113 Millionen Dollar an, den höchsten Monatswert des Jahres 2026, nachdem die Zuflüsse zuvor sechs Monate in Folge gesunken waren. Das zeigt, dass institutionelles Kapital trotz der schwankenden Kurse zurückkehrt. Gleichzeitig fiel das offene Interesse an Futures um 30 Prozent, von 2,75 auf 1,90 Milliarden Dollar, ein klares Zeichen für den Abbau von Hebelpositionen. Dieser Rückgang bedeutet, dass kurzfristige Händler ihre Hebelpositionen schließen, während Spotkäufer den Boden bei 80 Dollar halten.

Das Alpenglow-Upgrade ging am 11. Mai in den Test durch die Community und zielt auf eine Finalität von etwa 150 Millisekunden statt der bisherigen 12,8 Sekunden. Diese Geschwindigkeit könnte schnelle Handelsanwendungen anziehen und mehr Kapital in das Netzwerk lenken, sobald das Upgrade live geht. Laut InvestingHaven könnte der SOL Kurs 2026 bis auf 150 Dollar steigen, wenn Alpenglow erscheint und die ETF-Zuflüsse halten. Kurzfristig muss SOL aber erst die Marke von 100 Dollar zurückerobern. Die Unterstützung liegt bei 80 Dollar, während der entscheidende Widerstand bei 100 Dollar jede schnelle Erholung bremst.

Selbst das optimistische Ziel von 200 Dollar bedeutet nur rund das 2,4-Fache vom heutigen Stand. Das ist ein solider Gewinn für eine etablierte Münze. Doch für einen Coin dieser Größe wird jede weitere Verdopplung schwerer. Die Solana Prognose bleibt damit positiv, aber der Spielraum nach oben ist begrenzt. Genau hier stellt sich die Frage, wo Kapital noch deutlich größere Bewegungen findet. Während die Solana Prognose Erholung verspricht, sammelt sich Kapital still in einem Bereich, den die meisten noch übersehen.

Wo die SOL-Erholung und der Pepeto-Vorverkauf das Kapital hinlenken

Pepeto hat mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt, während Angst den Markt beherrscht, und jeder Dollar kommt von Wallets, die den nahenden Börsenstart bei Binance bereits durchgerechnet haben. Der Vorverkauf steht bei 0,0000001871 Dollar, einem so niedrigen Preis, dass dieselben 500 Dollar, die nur 6 SOL kaufen, hier Milliarden Pepeto-Token sichern. Sobald der Börsenstart bei Binance erfolgt, endet der Vorverkauf und jeder Token wird nur noch zum Marktpreis gehandelt. Hinter dem Projekt steht der Mitgründer, der den ursprünglichen Pepe-Coin ohne Produkte auf eine Marktkapitalisierung von 11 Milliarden Dollar brachte. Die Gesamtmenge von 420 Billionen Token entspricht genau der Struktur, die damals diese Gewinne ermöglichte.

Die Börse von Pepeto betreibt bereits zwei aktive Werkzeuge. Die Cross-Chain-Brücke verschiebt Token ohne Gebühr zwischen Netzwerken, sodass Halter Kursunterschiede nutzen, die einzelnen Wallets entgehen. Der Risiko-Scanner prüft jeden Vertrag, bevor Kapital hineinfließt, und erkennt Fallen, die ein Guthaben vor dem Trade leeren.

Marktbeobachter sprechen von einer möglichen Ver-100-fachung, sobald der Handel bei Binance beginnt, und selbst eine starke Erholung großer Coins kann diese Rechnung von hier aus kaum erreichen. Vor dem Start hat SolidProof jeden Vertrag der Plattform geprüft und freigegeben, was den Einstieg von Beginn an absichert. Die Börse läuft heute, und der Termin für das Listing rückt näher, während das Fenster des Vorverkaufs kleiner wird. Wer diese Bedingungen mit der Solana Prognose vergleicht, sieht zwei sehr verschiedene Ausgangslagen. Welche davon mehr Spielraum bietet, kann jeder Leser für sich beantworten.

Fazit zur Solana Prognose und dem Vorverkauf mit dem größeren Spielraum

Die Solana Prognose verbessert sich, weil die Fundamentaldaten echt sind und ETF-Kapital zurückfließt. Doch eine Erholung von 82 in Richtung 150 Dollar ist nur rund das 1,8-Fache. Pepeto, gebaut vom selben Gründer, der Pepe von null auf 11 Milliarden Dollar brachte, bietet einen Einstieg, der zu den größten Erfolgsgeschichten der Kryptowelt zählte. Viele frühe Pepe-Käufer sagen heute dasselbe, dass sie damals mehr hätten kaufen sollen. Die offizielle Pepeto-Website zeigt heute dasselbe Muster, bevor die Masse es bestätigt. Wer jetzt handelt, folgt demselben Signal wie die frühen Pepe-Halter, und wer es verpasst, beobachtet später, wie das Listing andere Wallets bewegt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen