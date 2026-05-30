Die USA investieren Milliarden in Quantencomputing. IBM, Rigetti und D-Wave springen kräftig an. Doch hinter der Rallye steckt eine riskante Wette auf den nächsten Tech-Durchbruch. Die Vereinigten Staaten wollen den Aufbau einer heimischen Quantencomputer-Industrie massiv beschleunigen. Es sollen 9 Unternehmen aus dem Sektor Fördermittel in Höhe von insgesamt 2 Milliarden US-Dollar erhalten. Das US-Handelsministerium will damit eine Technologie stärken, die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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