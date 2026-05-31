Kommt jetzt der Crash? IBM setzt jedenfalls auf die Zukunft und will in den kommenden 5 Jahren mehr als 10 Milliarden Dollar in Quantencomputing investieren. Bis 2029 soll der erste groß angelegte, fehlertolerante Quantencomputer entstehen. Die nächste Technologiewelle läuft längst. Doch wer profitiert als Erster?IBM ist mit seiner Milliarden-Offensive nicht allein. Der KI-Boom treibt weltweit Milliardeninvestitionen an. Eine Technologie könnte dabei zum nächsten Renner werden: die Datenübertragung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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