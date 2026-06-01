Dell und Snowflake haben es vorgemacht: Starke Zahlen, KI-Fantasie und kräftige Kurssprünge. Jetzt rückt Broadcom in den Fokus. Oppenheimer erwartet bei dem Chip- und Softwaregiganten nicht nur starke Ergebnisse, sondern auch einen besseren Ausblick. Der Grund: Künstliche Intelligenz wird für Broadcom immer mehr zur Gelddruckmaschine. Nach Dell und Snowflake könnte jetzt Broadcom die nächste große KI-Aktie werden, die nach seinen Quartalszahlen kräftig anspringt. Am 3. Juni öffnet der von Hock Tan geführte Halbleiter- und Softwarekonzern seine Bücher für das zweite Geschäftsquartal. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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