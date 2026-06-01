Die CTS Eventim-Aktie (547030) erlebte in den vergangenen Monaten eine rasante Talfahrt. Von Kursen um 114 Euro ging es bis unter die 50-Euro-Marke. Nun sind aber klare Erholungstendenzen zu erkennen. Denn der Ticketvermarkter und Konzertveranstalter ist mit viel Schwung ins neue Jahr gestartet und hat dabei die Analysten positiv überrascht. Im Frühjahr hatte CTS Eventim hingegen enttäuscht. Speziell ein unklarer Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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