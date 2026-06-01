Ende April / Anfang Mai scheiterte die Nordex-Aktie mit diversen Versuchen, den markanten Kursbereich um 50 Euro zu überwinden. Dabei gab es durchaus vielversprechende Ansätze und Versuche, doch keiner erlangte Relevanz. Und so kam es, wie es kommen musste. Gewinnmitnahmen setzten ein und die Aktie geriet mächtig unter Druck.Dass das Einsetzen der Top-Bildung mit der Veröffentlichung der Zahlen für das 1. Quartal 2026 zusammenfiel, ist kein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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