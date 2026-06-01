In den USA werden reihenweise Angestellte entlassen. Expert:innen glauben nicht, dass das an einer höheren Produktivität liegt. Vielmehr könnte es der einzige Weg sein, um steigende KI-Kosten auszugleichen. Eine Zeit lang schienen viele Geschäftsführer:innen den Versprechen neuer KI-Tools uneingeschränkt zu vertrauen. Um die Produktivität zu steigern, haben sie ihre Teams zur Nutzung gedrängt. Ein Extrembeispiel ist Meta: Der Konzern hat den "KI-Impact" ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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