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Ethereum Kurs unter 2.000 Dollar: Warum kaufen Wale, während ETFs bluten?

Der Ethereum Kurs ist Ende Mai 2026 zum ersten Mal seit zwei Monaten unter die Marke von 2.000 Dollar gefallen. Gleichzeitig zogen Anleger an dreizehn Handelstagen in Folge Geld aus den Ethereum ETFs ab, was rund 695 Millionen Dollar an Abflüssen bedeutet. Allein im Mai verlor die zweitgrößte Kryptowährung mehr als zwölf Prozent ihres Wertes. Viele Anleger fragen sich jetzt, ob dieser Rückgang das Ende der Schwäche oder erst den Anfang markiert. Der Relative Strength Index nähert sich der überverkauften Zone, während große Wallets weiter zukaufen.

Ethereum Kurs unter 2.000 Dollar: Optionsverfall und ETF Abflüsse im Detail

Der Ethereum Kurs notierte am 31. Mai bei rund 2.010 Dollar und damit nur knapp über der psychologisch wichtigen Marke. Damit liegt ETH etwa 59 Prozent unter seinem Allzeithoch von 4.946 Dollar aus dem August 2025. Am 30. Mai lief zudem ein großes Optionsverfallsdatum aus, das den Markt weiter nervös machte. Der maximale Schmerzpunkt lag über dem Spotpreis, was den Verkaufsdruck in den Tagen davor erhöhte. Kurzzeitig rutschte ETH sogar unter die Marke von 2.000 Dollar und erreichte damit den schwächsten Stand seit Ende März.

Die ETF Abflüsse setzten sich an dreizehn Handelstagen in Folge fort und summierten sich auf rund 695 Millionen Dollar, wie crypto.news berichtet. Seit dem 14. Mai verließen sogar rund zwei Milliarden Dollar die kombinierten Bitcoin und Ethereum Fonds. Laut BeInCrypto schloss ETH den Mai mit einem Minus von 12,6 Prozent ab. Trotzdem stockten große Wallets ihre Bestände still weiter auf, statt in der Schwäche panisch zu verkaufen. Der Relative Strength Index lag zuletzt nahe 31 und damit fast im überverkauften Bereich. Gleichzeitig blieb der Hebel im Markt hoch, was bei fallenden Kursen das Risiko von Liquidationen erhöht.

Für die Erholung gibt es Hoffnungsträger, denn Standard Chartered hält langfristig einen ETH Kurs nahe 10.000 Dollar für möglich. Auch das für Mitte 2026 geplante Glamsterdam Upgrade könnte den Durchsatz des Netzwerks deutlich in Richtung 10.000 Transaktionen pro Sekunde erhöhen. Doch bei rund 2.010 Dollar müsste sich ETH mehr als verdoppeln, nur um sein eigenes Hoch wieder zu erreichen. Diese Erholung misst sich nach Einschätzung vieler Beobachter eher in Quartalen und verlangt von Anlegern viel Geduld. Genau deshalb richten viele Wallets ihren Blick auf einen kleineren Markt, in dem fertige Produkte bereits laufen und ein großer Schritt noch bevorsteht.

Pepeto: Der Vorverkauf läuft auf Produkten, während Ethereum auf Hoffnung läuft

Wenn die Erholung beim Ethereum Kurs Quartale dauert, suchen viele Anleger nach einem Markt, der sich schneller bewegt. Genau dort taucht Pepeto auf, ein Vorverkauf, dessen Produkte bereits laufen, während das Listing noch aussteht. Die frische Schwäche bei ETH lenkt Kapital auf Vorverkaufstoken mit fertigen Werkzeugen, und Pepeto ist das Projekt, bei dem dieses Kapital landet. Das ist kein Whitepaper, das Staub ansetzt, sondern eine Börse, die bereits läuft und die Inhaber nutzen können, bevor ein einziger Token öffentlich gehandelt wird.

Der Risiko-Scanner von Pepeto prüft jeden Vertrag auf versteckte Fallen, bevor Sie einen Handel freigeben. So berührt Ihr Kapital keine Token, die allein zum Diebstahl gebaut wurden. Die Bridge schickt Token ohne Kosten über verschiedene Chains und hält Ihre Positionen frei beweglich. Der Vorverkauf gilt als sicher, weil SolidProof den gesamten Code geprüft und verifiziert hat, bevor der Vorverkauf überhaupt geöffnet wurde. Dieser geprüfte Nachweis steht hinter mehr als 10 Millionen Dollar, die mitten in der Angst eingesammelt wurden, was zeigt, dass die Wallets darin nicht raten.

Ein ehemaliger Binance Experte arbeitet im Entwicklerteam, und der Mitgründer, der den ursprünglichen Pepe Coin gebaut hat, führt das Projekt. Hinter Pepeto steht dieselbe Versorgung von 420 Billionen Token, mit der Pepe einst über eine Bewertung von sieben Milliarden Dollar hinauswuchs. Diesmal sitzen jedoch geprüfte Börsenwerkzeuge hinter dieser Versorgung, was den großen Unterschied ausmacht.

Mehr als 10 Millionen Dollar wurden bei einem Preis von 0,0000001871 Dollar eingesammelt, während das nahende Binance Listing immer näher rückt.

Fazit: Was der Ethereum Kurs bei 2.000 Dollar wirklich bedeutet

Der Ethereum Kurs bei rund 2.000 Dollar zeigt, dass die großen Namen Zeit zum Heilen brauchen. Der Vorverkauf auf der offiziellen Pepeto-Website ist der Ort, an dem aus Monaten ein einziges Ereignis werden kann, weil ein Listing alles auf einmal neu bewertet. Wer vor dem Binance Listing einsteigt, stellt sich auf die Seite, die solche Bewegungen mitnimmt, statt ihnen nur zuzusehen. Der heute offene Einstieg verschwindet in dem Moment, in dem das Listing eintrifft.

Jetzt die offizielle Pepeto-Website besuchen

FAQs

Warum ist der Ethereum Kurs im Mai 2026 unter 2.000 Dollar gefallen?

Dreizehn Tage mit ETF Abflüssen von rund 695 Millionen Dollar und ein großes Optionsverfallsdatum drückten ETH auf den schwächsten Stand seit Ende März 2026. Große Wallets kauften trotzdem weiter zu, während der Relative Strength Index sich der überverkauften Zone näherte.