Die Aktie von Alzchem (A2YNT3) läuft nach wie vor nach oben. Plusvisionen hatte in den vergangenen Jahren immer wieder über diesen aussichtsreichen Spezialchemie-Wert berichtet, zuletzt HIER. Alzchem entwickelt sein Angebot aus Kalk und Kohle, unter hohem Energieaufwand. Entlang der entlang der Calciumcarbid- beziehungsweise der Calciumcyanamid-Kette entstehen Produkte wie Creamino/Creapure (Kreatin-Produkte), Eminex (reduziert die Methan-Produktion ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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