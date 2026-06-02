Der Bitcoin hat am Dienstag erneut deutlich nachgegeben. Erstmals seit Anfang April ist er wieder unter die Marke von 70.000 Dollar gerutscht. Zeitweise ging es bei der weltweit bekanntesten Kryptowährung sogar bis unter 67.000 Dollar. Noch am Morgen hatte der Kurs oberhalb von 71.000 Dollar notiert.Für zusätzliche Verunsicherung sorgt nach Einschätzung von Marktbeobachtern ein überraschender Schritt von Strategy, der am Montag bekannt wurde. Der größte institutionelle Bitcoin-Investor hat Kryptowährungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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