Die Elektroauto-Vermietung Nextmove mit Sitz im thüringischen Arnstadt ist zahlungsunfähig. Das zuständige Amtsgericht Erfurt hat deshalb am 1. Juni ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung eröffnet. Die Hintergründe sind unklar. +++ Dieser Artikel wird laufend aktualisiert +++In einer öffentlichen Bekanntmachung äußert das Amtsgericht Erfurt, dass Nextmove seit dem 7. April 2026 als insolventes Unternehmen aktenkundig ist. Die Eröffnung des Verfahrens ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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