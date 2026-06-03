Das Börsen-Comeback von Douglas, welches im März 2024 erfolgte, ist keine Erfolgsgeschichte. Denn der Kurs der Douglas-Aktie (BEAU1Y) ist zwar zunächst bis auf 25,60 Euro gestiegen, dann aber bei nahezu konstant fallenden Kursen im Mai bis auf ein Tief bei 8,23 Euro abgestürzt. Auslöser waren schwache Quartalszahlen und Analysten-Abstufungen. Nun wird aber ein Analyst wieder etwas zuversichtlicher. Doch der Reihe nach: Nachdem das Auftaktquartal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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