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WKN: 852735 | ISIN: AT0000815402 | Ticker-Symbol: 2U2
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03.06.26 | 09:47
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Dow Jones News
03.06.2026 15:33 Uhr
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PTA-News: UBM Development AG: UBM zahlt Hybridanleihe 2021 frühzeitig zurück

DJ PTA-News: UBM Development AG: UBM zahlt Hybridanleihe 2021 frühzeitig zurück

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

UBM Development AG: UBM zahlt Hybridanleihe 2021 frühzeitig zurück

Wien (pta000/03.06.2026/15:00 UTC+2)

• EUR 56,4 Mio. werden mittels Hybridkapital der PORR AG rückgeführt • Eigenkapital bleibt unverändert und Eigenkapitalquote verbleibt in der Bandbreite von 30% - 35%

Wien, 03.06.2026 - UBM Development AG (UBM) wird am 18. Juni 2026 die noch ausstehenden EUR 56,4 Mio. der Hybridanliehe 2021, eine tief nachrangige Anleihe, nach fünf Jahren, frühzeitig zurückführen. Die Emission von EUR 100 Mio. im Jahr 2021 richtete sich neben österreichischen Anlegern an eine breit gestreute Basis an internationalen Investoren. Bereits im Mai 2025 wurden EUR 43,6 Mio. der Hybridanleihe 2021 in die UBM Green Hybridanleihe 2025 getauscht.

UBM Development ist einer der führenden Entwickler von Holzbau-Projekten in Europa. Der strategische Fokus liegt im Premium-Segment auf Metropolen wie Wien, München, Frankfurt oder Prag. Darüber hinaus tritt UBM als Pionier im Bereich Bezahlbares Wohnen in Städten mit Bedarf, auch außerhalb von Metropolen, auf. Mit über 150 Jahren Erfahrung bietet UBM von der Planung bis zur Vermarktung alle Development-Leistungen aus einer Hand an. Die Aktien sind im Prime Market der Wiener Börse gelistet, dem Segment mit den höchsten Transparenzanforderungen.

Bei Rückfragen kontaktieren Sie bitte:

Victor-Leon Eggenberger Head of Investor Relations & ESG UBM Development AG Mob.: + 43 664 80 1873 104 E-Mail: investor.relations@ubm-development.com

Johannes Stühlinger Head of Corporate Communications UBM Development AG Mob.: + 43 664 801873 184 johannes.stuehlinger@ubm-development.com

(Ende)

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Aussender:      UBM Development AG 
           Laaer-Berg-Straße 43 
           1100 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Victor Eggenberger 
Tel.:         +43 664 80 1873 104 
E-Mail:        investor.relations@ubm-development.com 
Website:       www.ubm-development.com 
ISIN(s):       AT0000815402 (Aktie) AT0000A35FE2 (Anleihe) AT0000A3FFK1 (Anleihe) AT0000A3K955 (Anleihe) 
           AT0000A3PGY9 (Anleihe) XS2355161956 (Anleihe) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel); Freiverkehr in Frankfurt (Scale)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1780491600682 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

June 03, 2026 09:00 ET (13:00 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
Während Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerte von einem Hoch zum nächsten jagen, wurden viele Software-Aktien in den vergangenen Monaten regelrecht aus den Depots gedrängt. Die Angst vor Disruption hat Investoren zu einem radikalen Strategiewechsel veranlasst – mit der Folge, dass zahlreiche Qualitätsunternehmen heute auf Mehrjahrestiefs notieren.

Doch genau hier entsteht eine seltene Chance. Denn während die Bewertungen im Halbleitersektor inzwischen auf ambitionierten Niveaus liegen, ist der Bewertungsabschlag bei Software-Titeln so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Gleichzeitig liefern viele Unternehmen weiterhin starke Wachstumszahlen und integrieren KI erfolgreich in ihre Geschäftsmodelle. Die Diskrepanz zwischen Kursentwicklung und operativer Stärke könnte sich schon bald auflösen.

Für Anleger bedeutet das: antizyklisch denken und gezielt zugreifen, bevor der Markt dreht. Denn erste technische Signale deuten darauf hin, dass sich die Trendwende bereits anbahnt.

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