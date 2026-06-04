Puma rückt kurz vor dem Beginn der Fußball-WM wieder stärker in den Fokus der Anleger. Nach der jüngsten Schwächephase zeichnet sich am Donnerstag eine Erholung der Aktie ab. Im frühen Handel auf Tradegate legt das Papier derzeit um 3,7 Prozent auf 27,51 Euro zu.• Puma-Aktie erholt sich vor der Fußball-WM und steigt im frühen Handel um 3,7 Prozent.• Citigroup stuft Puma von "Hold" auf "Buy" hoch und sieht ein Kursziel von 35 Euro.• Hoffnungsträger ist die Partnerschaft mit dem chinesischen Sportartikelhersteller ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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