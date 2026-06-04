© Foto: Daniel Vogl/dpaGute Nachrichten für die Anlegerinnen und Anleger von Puma. Die Aktie stürmt nach einem positiven Analystinnenkommentar an die Spitze der Kurstafeln. Puma-Aktie: Trendwende nimmt an Fahrt auf Bei der Aktie von Sportartikelhersteller Puma verdichten sich die Anzeichen für eine nachhaltige Trendwende. Bescherte das Papier Anlegerinnen und Anlegern in den vergangenen Jahren hohe Verluste, verlief 2026 angesichts von Kursgewinnen über 20 Prozent bislang zufriedenstellend. Zwar handelte die Aktie noch im Dezember mit einem Mehrjahrestief - aus charttechnischer Perspektive ein Verkaufssignal - doch das konnte sich nicht durchsetzen. Inzwischen verfügt die Aktie im Bereich von 20 Euro über einen …
Enthaltene Werte: DE0006969603,KYG040111059,DE000A1EWWW0Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE