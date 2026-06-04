Die chinesische KI-Firma Deepseek soll eine milliardenschwere Finanzierungsrunde planen. Die Bewertung des Startups könnte dabei auf bis zu 59 Milliarden US-Dollar steigen. Als mit Abstand größter Investor gilt Gründer Liang Wenfeng. In den vergangenen Jahren hatte das chinesische KI-Startup Deepseek Investitionen von außen vehement abgelehnt. Möglich machte dies Gründer Liang Wenfeng und dessen Hedgefonds High-Flyer. Jetzt also die Kehrtwende. Deepseek ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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