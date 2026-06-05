© Foto: Brian Kelly - UnsplashDer kanadische Sportartikelhersteller Lululemon konnte mit seinen am Donnerstagabend vorgelegten Zahlen nicht überzeugen. Das belastet die gesamte Branche. Sportartikelhersteller zwischen Wachstumssorgen und WM-Vorfreude Sportartikelhersteller befinden sich seit einiger Zeit in einem schwierigen Umfeld. Die stark gestiegenen Lebenshaltungskosten trübt die Verbraucherstimmung, während der wichtige chinesische Wachstumsmarkt selektiver geworden ist. Dazu kommen Handelshemmnisse und steigende Input-Kosten - Anlegerinnen und Anleger von Adidas und Puma haben diesen Gegenwind in den vergangenen Monaten im Depot zu spüren bekommen. Die Vorfreude auf die Fußball-Weltmeisterschaft der …
Enthaltene Werte: US6541061031,DE0006969603,US5500211090,DE000A1EWWW0Den vollständigen Artikel lesen
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