Die Aktie des Immobilienkonzerns Vonovia befindet sich seit Ende Februar in einem klaren Abwärtstrend. Insgesamt hat das Papier rund -27% an Wert verloren. Am Freitag notiert die Vonovia-Aktie bei 20,60 € und gibt leicht nach. Hier stellt sich die Frage: Bietet das aktuelle Kursniveau eine attraktive Einstiegschance? Berkshire Hathaway setzt auf Immobilien Der Investmentkonzern Berkshire Hathaway ist bereits seit 2003 über seine Tochtergesellschaft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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