Beim europäischen Immobilienriesen Vonovia hält die Durststrecke an den Aktienmärkten weiter an. Während die Notierungen an der Börse seit dem Frühjahr eine spürbare Abwärtskorrektur verkraften mussten, verzeichnet das Papier im aktuellen Freitagsgeschäft weitere leichte Verluste. Die Aktie rutschte im Handelsverlauf zeitweise auf ein neues Jahrestief ab und notiert aktuell bei rund 20,60 Euro. Für wertorientierte Anleger stellt sich angesichts ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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