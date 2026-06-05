Spannende Entwicklung: Norsemont Mining - 20 m mit 1,20 g/t Goldäquivalent enden in Vererzung

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Norsemont trifft auf Choquelimpie 20 Meter mit 1,20 g/t Goldäquivalent bis zum Bohrlochende - die offene Mineralisierung und Hinweise auf ein tieferes Porphyrsystem rücken das Tiefenpotenzial in den Fokus.

Bei Explorationsbohrungen ist oft nicht nur entscheidend, was gefunden wird, sondern auch, wo eine Mineralisierung endet. Bei Norsemont Mining (CSE: NOM; FWB: LXZ1) sorgt genau dieser Aspekt derzeit für Aufmerksamkeit. Im Bohrloch DD05 lieferten die letzten 20 Meter durchschnittlich 1,20 g/t Goldäquivalent. Das Besondere daran: Der mineralisierte Abschnitt bricht exakt am Ende des Bohrlochs ab. Für Investoren stellt sich damit eine vielversprechende Frage: Wie tief reicht diese Mineralisierung wirklich?

Diese Ergebnisse stammen aus der Phase-3-Bohrkampagne auf dem vollständig kontrollierten Gold-Silber-Kupferprojekt Choquelimpie im Norden Chiles. Die aktuellen Daten bestätigen nicht nur weitere Goldabschnitte, sondern zeichnen ein zunehmend klares Bild eines komplexen hydrothermalen Systems mit unterschiedlichen Mineralisierungsarten.

Offenes Potenzial: DD05 endet in der Mineralisierung

Norsemont hat die Daten für zwei weitere Bohrlöcher der laufenden Kampagne vorgelegt. Das Bohrloch DD04 durchteufte 28 Meter mit 0,97 g/t Goldäquivalent. Noch aufschlussreicher ist DD05, das drei mineralisierte Zonen lieferte, darunter 58 Meter mit 0,92 g/t Goldäquivalent (begleitet von erhöhten Blei- und Zinkwerten).

Der geologisch interessanteste Teil ist jedoch der tiefste Abschnitt von DD05. Über 20 Meter wurden 1,20 g/t Goldäquivalent nachgewiesen, bevor das Bohrloch bei 221 Metern seine geplante Endtiefe erreichte. Die Mineralisierung selbst ist dort also nach unten hin noch offen.

Zusätzliches Potenzial zeigt der Vergleich mit der bestehenden Ressource: Die Goldgehalte der oberen und unteren Hauptabschnitte von DD05 liegen über dem Durchschnitt von 0,70 g/t der angezeigten Sulfidressource im Grubenbereich. Zudem ergaben sich in 40 bis 51 Metern Tiefe erhöhte Kupferwerte von 1.380 ppm.

Angesichts dieser Datenlage kündigte CEO Marc Levy einen klaren nächsten Explorationsschritt an: Ein versetztes Bohrloch soll die Choque Zone weiter in der Tiefe erproben. Der Vorteil für Norsemont liegt auf der Hand - anstatt auf komplett neuen Zielen zu bohren, kann das Unternehmen direkt an einen bekannten, tiefer werdenden Abschnitt anknüpfen.

Geologisches Puzzle: Drei Mineralisierungsarten identifiziert

Die bisherigen Bohrungen der Phase 3 haben das Verständnis des Projekts deutlich erweitert. Gold tritt auf Choquelimpie in drei unterschiedlichen Formationen auf: in hydrothermalen Brekzien, in Dazit-Andesit-Porphyr (mit Quarz-Magnetit-Adern) und in Quarz-Glimmer-Sulfid-Alterationszonen. Letztere finden sich sowohl im Porphyr als auch in Teilen der Brekzien und scheinen vorwiegend die Basismetalle zu beherbergen.

Diese Unterscheidung hilft dabei, die Verteilung der Mineralisierung besser zu verstehen und künftige Bohrziele zielgenauer zu definieren.

Die beiden aktuellen Bohrlöcher verdeutlichen dies:

DD04 (200 Meter): Traf auf Dazit-Andesit-Porphyr und hydrothermale Brekzien (pyritreich). Ab 50 Metern bis zum Ende folgte alterierter Porphyr. Der Haupt-Goldabschnitt lag zwischen 148 und 175 Metern bei nur geringen Basismetallgehalten.

DD05: Durchteufte hydrothermale Brekzien der Choque Zone und alterierten Porphyr. Die Brekzien enthalten hier viel Sulfidmineralisierung (z.B. Enargit). Das gleichzeitige Auftreten von Gold , Kupfer, Blei und Zink in verschiedenen Tiefen unterstreicht die Komplexität des Systems.

Das tiefe Porphyr-Potenzial im Fokus

Ursprünglich lag der Fokus der Kampagne (bisher sieben Bohrlöcher über 1.650 Meter) auf der neigungsabwärtigen Verfolgung von Goldmineralisierungen (> 1 g/t) in den hydrothermalen Brekzien.

Durch die neuen geologischen Erkenntnisse rückt nun das größere Bild in den Vordergrund. Norsemont plant, die tieferen Goldzonen 3D zu modellieren. Ziel ist es, konkrete Bohrziele für die Untersuchung des Porphyrpotenzials im gesamten Choquelimpie-Distrikt abzuleiten. Es geht also nicht mehr nur um isolierte Brekzienziele, sondern darum, diese in ein größeres hydrothermales Mineralisierungssystem einzuordnen.

Noch sind Fragen zu klären, etwa die wahren Mächtigkeiten der Abschnitte und das genaue räumliche Verhältnis zwischen Gold und Basismetallen. Weitere Bohrdaten und geplante metallurgische Untersuchungen (später im Jahr 2026) sollen hier Klarheit schaffen.

Solides Fundament: Ressource und Infrastruktur

Ein wesentlicher Vorteil von Choquelimpie ist die bereits vorhandene Substanz. Das Projekt verfügt über:

Angezeigte Ressource: 81,9 Mio. Tonnen mit 0,66 g/t Gold (1,731 Mio. Unzen) und 12,6 g/t Silber (33,233 Mio. Unzen).

(33,233 Mio. Unzen). Geschlussfolgerte Ressource: 25,3 Mio. Tonnen mit 0,55 g/t Gold (446.000 Unzen) und 8,9 g/t Silber (7,219 Mio. Unzen).

Als ehemaliges Bergwerk bietet Choquelimpie zudem eine umfangreiche Datenbasis aus über 1.710 historischen Bohrlöchern sowie bestehende Infrastruktur (Straßen, Strom, Wasser, Camp und eine 3.000-Tonnen-Mühle).

Norsemont beginnt also nicht bei null, sondern nutzt ein stark erbohrtes Projekt, um es geologisch neu zu interpretieren und in der Tiefe zu erweitern. Die kommenden Arbeiten, insbesondere das versetzte Bohrloch zu DD05, werden zeigen, ob sich die offene Mineralisierung zu einem größeren, zusammenhängenden Körper entwickelt.

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