© Foto: Richard Drew/AP/dpaEuropas Aktienmärkte treten auf der Stelle. Ölpreis, Nahostrisiken und Zinssorgen bremsen. Besonders Techwerte geraten nach der starken Rallye unter Druck.Der Stoxx 600 nimmt einen kleinen Wochenverlust mit. Anleger blieben wegen der unsicheren Friedensbemühungen im Nahen Osten vorsichtig. Der Ölpreis hielt sich nahe 95 US-Dollar je Barrel. Eine diplomatische Lösung zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran wirkte weiter unsicher. Beide Länder hatten sich Anfang der Woche erneut gegenseitig angegriffen. Auch der Waffenstillstand zwischen Israel und dem Libanon steht unter Druck, nachdem die Hisbollah das von den Vereinigten Staaten vermittelte Abkommen abgelehnt hatte. Die hohen …
Enthaltene Werte: DE0006231004,EU0009658202,DE000A0WMPJ6,US11135F1012Den vollständigen Artikel lesen
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