Plug Power hat sich seit Ende Februar deutlich erholt und den Aktienkurs von rund 1,52 Euro auf über 3 Euro gesteigert, obwohl es zuletzt zu einem leichten Rücksetzer kam. Neue Aufträge, ein konsequentes Kostensenkungsprogramm und personelle Veränderungen haben das Vertrauen vieler Investoren gestärkt und die Stimmung rund um das Wasserstoffunternehmen verbessert. Trotz operativer Fortschritte und besser als erwarteter Quartalszahlen bleiben die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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