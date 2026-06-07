Eschborn (ots) -- Die Transaktion schafft eine skalierte europäische Plattform im Bereich Wärme-Contracting mit attraktivem Wachstums- und Konsolidierungspotenzial.- Techem schärft den strategischen Fokus auf smarte Energiedatenlösungen für Gebäude und allokiert Kapital gezielt in zentrale Wachstumsfelder.- Die Kombination schafft Mehrwert durch größere Skalierung, erhöhte Investitionskraft und eine disziplinierte Buy-and-Build-Strategie.Techem, führender Serviceanbieter für smarte und nachhaltige Gebäudelösungen, hat mit der Elevion Group B.V., Amsterdam ("Elevion"), einen Kaufvertrag über die Veräußerung der Techem Solutions GmbH ("Techem Solutions") abgeschlossen, einem Anbieter integrierter Dekarbonisierungs- und Energielösungen für die Immobilienwirtschaft.Die Techem Solutions ist als Teil der Techem Gruppe ein etablierter Anbieter für Wärme-Contracting im deutschen Gebäudesektor. Mit rund 2.600 dezentralen Energieerzeugungsanlagen ist das Unternehmen technologisch führend und steht für eine zuverlässige sowie wirtschaftliche Umsetzung energetischer Maßnahmen.Techem Solutions ist innerhalb der Techem Gruppe als Tochterunternehmen unabhängig aufgestellt und agiert seit langem eigenständig am Markt. Um die konkreten Wachstumsmöglichkeiten in einem attraktiven Umfeld voll ausschöpfen zu können, wurden verschiedene strategische Partnerschaften sondiert.Infolgedessen bündeln Elevion und Techem Solutions ihre Kompetenzen, um eine skalierbare europäische Plattform aufzubauen. In diesem Zusammenhang beabsichtigen die Parteien, eine langfristige strategische Partnerschaft mit Techem einzugehen. Diese Zusammenarbeit ermöglicht gezielte Investitionen in Innovation, Digitalisierung sowie Expansion und erschließt zusätzliche Wachstumschancen.Matthias Hartmann, CEO der Techem Group: "Diese Transaktion stellt einen klaren strategischen Fortschritt für Techem dar. Durch die Zusammenführung von Techem Solutions mit Elevion schaffen wir eine Plattform, die über die erforderliche Skalierung, Kompetenz und Investitionskraft verfügt, um die Energiewende in Europa voranzutreiben. Gleichzeitig ermöglicht dieser Schritt Techem, den strategischen Fokus weiter auf das Kerngeschäft im Bereich smarte Energiedatenlösung für Gebäude zu schärfen. Dadurch können wir Kapital und Ressourcen noch gezielter einsetzen und unsere langfristige Wachstumsdynamik weiter beschleunigen."Jaroslav Macek, CEO der Elevion Group: "Die Wärmewende in Deutschland erfordert praxisnahe, skalierbare und wirtschaftlich tragfähige Lösungen für Eigentümer, Wohnungsunternehmen und Mieter. Mit Techem Solutions stärkt die Elevion Group ihre Plattform in Deutschland um erprobte Contracting-Kompetenzen, langjährige Betriebserfahrung und umfassendes Know-how im Management von Energiesystemen in der Immobilienwirtschaft."Holger Suschowk, CEO der Techem Solutions: "Elevion ermöglicht uns den Zugang zu neuen, internationalen Märkten, Kapital für weiteres organisches Wachstum in Deutschland und innovative Technologielösungen im Bereich Digitalisierung und Dekarbonisierung. Wir sehen in dem Zusammenschluss eine große Chance für unsere Mitarbeitenden, Partner und Kunden."Mitarbeitende, die dem veräußerten Geschäftsbereich zugeordnet sind, wechseln im Zuge der Transaktion in die neue Eigentümerstruktur über.Der Abschluss der Transaktion wird für das zweite Halbjahr 2026 erwartet und steht unter dem Vorbehalt der üblichen Vollzugsbedingungen sowie der erforderlichen behördlichen Genehmigungen.Über TechemTechem ist ein führender Serviceanbieter für smarte und nachhaltige Gebäude. Die Leistungen des Unternehmens decken die Themen Energiemanagement und Ressourcenschutz, Wohngesundheit und Prozesseffizienz in Immobilien ab. Das Unternehmen wurde 1952 gegründet, ist heute mit über 4.300 Mitarbeitenden in 18 Ländern aktiv und hat mehr als 13,5 Millionen Wohnungen im Service. Techem bietet Effizienzsteigerung entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Wärme und Wasser in Immobilien sowie regenerative Versorgungskonzepte und -lösungen an. Als ein Marktführer in der Funkfernerfassung von Energieverbrauch in Wohnungen treibt Techem die Vernetzung und die digitalen Prozesse in Immobilien weiter voran. Moderne Multisensorgeräte sowie Funkrauchwarnmelder mit Ferninspektion, ein Messstellenbetrieb, Ladeinfrastruktur für Elektromobilität sowie Leistungen rund um die Verbesserung der Trinkwasserqualität in Immobilien ergänzen das Lösungsportfolio für die Wohnungs- und Gewerbeimmobilienwirtschaft. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.techem.com/de oder folgen Sie uns auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/techemde/).Über ElevionDie Elevion Group B.V. ist der europäische Lösungsanbieter für alle Aufgaben rund um die intelligente Nutzung von Energie. Mit ihrem Fokus auf integrierte Energiedienstleistungen (ESCO) liefert die Elevion Group Lösungen, die nachhaltige CO2-Reduzierung, kontinuierliche Steigerung der Energieeffizienz, signifikante Einsparungen bei den Energiekosten, Systeme für erneuerbare Energien sowie alle Bereiche der Technischen Gebäudeausrüstung und Dienstleistungen nahtlos miteinander verbinden. Die Elevion Group vereint mittelständische Unternehmen, die hochflexible, leistungsstarke und leicht zugängliche 360°-Energiedienstleistungen und -lösungen anbieten, mit der Finanzkraft einer internationalen Holding. Die Elevion Group | Germany, Teil der Elevion Group B.V. und gesteuert von der Elevion GmbH sowie der Elevion Energy & Engineering Solutions GmbH, ist einer der Marktführer für technische, technologische und energetische Lösungen in Deutschland.Über Techem SolutionsDie Techem Solutions zählt zu den führenden Anbietern von Wärme-Contracting für Gebäude in Deutschland und ist ein zentraler Partner der Immobilienwirtschaft bei der Dekarbonisierung von Bestands- und Neubauten. Als zweitgrößter Anbieter im deutschen Wohnsegment mit einem Marktanteil von über 5% agiert das Unternehmen in einem hochattraktiven Umfeld, das durch regulatorische Impulse und die Dynamik der Energiewende getrieben ist - mit einer klaren Wachstumsperspektive. Techem Solutions bietet maßgeschneiderte technische Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette - von der Planung über die Finanzierung bis hin zum Betrieb. Damit ermöglicht Techem Solutions seinen Immobilienkunden, regulatorische Anforderungen effizient zu erfüllen und gleichzeitig Kosten zu optimieren. Mit rund 2.600 dezentralen Energieerzeugungsanlagen leistet das Unternehmen einen aktiven Beitrag zur Energiewende. Die starke Marktposition, das erfahrene Management und die ausgeprägte technische Kompetenz machen Techem Solutions zum idealen Partner für die nachhaltige Transformation des Gebäudesektors.Pressekontakt:Katharina Bathe-MetzlerHead of Sustainability, Communications & Public AffairsTechem Energy Services GmbHTelefon: +49 (0) 1522 / 413-6702E-Mail: katharina.bathe-metzler@techem.deJanina SchmidtHead of Corporate CommunicationsTechem Energy Services GmbHTelefon: +49 (0) 174 / 744-4137E-Mail: janina.schmidt@techem.deOriginal-Content von: Techem GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/37900/6289342