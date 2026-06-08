Im schwachen Marktumfeld zählt die Nordex-Aktie zu Wochenbeginn zu den stärksten Werten im MDAX. Nachdem es auch beim Turbinenbauer zuletzt eine erste Korrektur nach Monaten der Rally gegeben hat, sorgen neue Auftragsmeldungen nun wieder für Schwung. Auf dem deutschen Heimatmarkt läuft es rund für Nordex.Im zweiten Quartal hat Nordex bereits Aufträge aus Deutschland über insgesamt 255 Megawatt erhalten. Dabei wurden 39 Turbinen für 14 Windprojekte bestellt. Zu allen Verträgen gehören auch Serviceleistungen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär