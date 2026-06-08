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WKN: 852735 | ISIN: AT0000815402 | Ticker-Symbol: 2U2
Tradegate
08.06.26 | 09:31
17,100 Euro
-0,58 % -0,100
Branche
Immobilien
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
UBM DEVELOPMENT AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
UBM DEVELOPMENT AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
17,15017,40012:18
17,15017,40012:03
Dow Jones News
08.06.2026 11:45 Uhr
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PTA-DD: UBM Development AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

DJ PTA-DD: UBM Development AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

UBM Development AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Wien (pta000/08.06.2026/11:13 UTC+2) - Mitteilung 

1     Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen 
                             stehenden Personen 
a)      Name            PORR AG 
   2      Grund der Meldung                        
                     Meldepflichtige Person steht in enger Beziehung zu: Karl-Heinz Strauss, 
a)      Position/Status       Aufsichtsrat; Iris Ortner, Aufsichtsrat; Susanne Weiss, Aufsichtsrat; 
                     Bernhard Vanas, Aufsichtsrat 
b)      Erstmeldung           
   3    Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, 
                       zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht 
a)      Name            UBM Development AG 
b)      LEI             529900IWRUBPP2VNQB05 
   4    Angaben zum Geschäft/zu den                      
           Geschäften 
       Beschreibung des      PORR AG hat Hybridkapital der UBM Development AG im Nominale von EUR 56,4 Mio 
a)      Finanzinstruments, Art des gezeichnet. 
       Instruments 
        Kennung           n.a. 
b)      Art des Geschäfts      Erwerb 
c)      Preis(e)          Volumen 
        56400000 EUR        1 Stück 
d)      Aggregierter Preis     Aggregiertes Volumen 
        56400000 EUR        1 Stück 
e)      Datum des Geschäfts     03.06.2026 UTC+2 
f)      Ort des Geschäfts      Außerhalb eines Handelsplatzes

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      UBM Development AG 
           Laaer-Berg-Straße 43 
           1100 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Victor Eggenberger 
Tel.:         +43 664 80 1873 104 
E-Mail:        investor.relations@ubm-development.com 
Website:       www.ubm-development.com 
ISIN(s):       AT0000815402 (Aktie) AT0000A35FE2 (Anleihe) AT0000A3FFK1 (Anleihe) AT0000A3K955 (Anleihe) 
           AT0000A3PGY9 (Anleihe) XS2355161956 (Anleihe) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel); Freiverkehr in Frankfurt (Scale)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1780909980742 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

June 08, 2026 05:13 ET (09:13 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
Während Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerte von einem Hoch zum nächsten jagen, wurden viele Software-Aktien in den vergangenen Monaten regelrecht aus den Depots gedrängt. Die Angst vor Disruption hat Investoren zu einem radikalen Strategiewechsel veranlasst – mit der Folge, dass zahlreiche Qualitätsunternehmen heute auf Mehrjahrestiefs notieren.

Doch genau hier entsteht eine seltene Chance. Denn während die Bewertungen im Halbleitersektor inzwischen auf ambitionierten Niveaus liegen, ist der Bewertungsabschlag bei Software-Titeln so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Gleichzeitig liefern viele Unternehmen weiterhin starke Wachstumszahlen und integrieren KI erfolgreich in ihre Geschäftsmodelle. Die Diskrepanz zwischen Kursentwicklung und operativer Stärke könnte sich schon bald auflösen.

Für Anleger bedeutet das: antizyklisch denken und gezielt zugreifen, bevor der Markt dreht. Denn erste technische Signale deuten darauf hin, dass sich die Trendwende bereits anbahnt.

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