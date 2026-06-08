DJ PTA-DD: UBM Development AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
UBM Development AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Wien (pta000/08.06.2026/11:13 UTC+2) - Mitteilung
1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name PORR AG 2 Grund der Meldung Meldepflichtige Person steht in enger Beziehung zu: Karl-Heinz Strauss, a) Position/Status Aufsichtsrat; Iris Ortner, Aufsichtsrat; Susanne Weiss, Aufsichtsrat; Bernhard Vanas, Aufsichtsrat b) Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name UBM Development AG b) LEI 529900IWRUBPP2VNQB05 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften Beschreibung des PORR AG hat Hybridkapital der UBM Development AG im Nominale von EUR 56,4 Mio a) Finanzinstruments, Art des gezeichnet. Instruments Kennung n.a. b) Art des Geschäfts Erwerb c) Preis(e) Volumen 56400000 EUR 1 Stück d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 56400000 EUR 1 Stück e) Datum des Geschäfts 03.06.2026 UTC+2 f) Ort des Geschäfts Außerhalb eines Handelsplatzes
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Aussender: UBM Development AG Laaer-Berg-Straße 43 1100 Wien Österreich Ansprechpartner: Victor Eggenberger Tel.: +43 664 80 1873 104 E-Mail: investor.relations@ubm-development.com Website: www.ubm-development.com ISIN(s): AT0000815402 (Aktie) AT0000A35FE2 (Anleihe) AT0000A3FFK1 (Anleihe) AT0000A3K955 (Anleihe) AT0000A3PGY9 (Anleihe) XS2355161956 (Anleihe) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel); Freiverkehr in Frankfurt (Scale)
[ source: https://www.pressetext.com/news/1780909980742 ]
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June 08, 2026 05:13 ET (09:13 GMT)