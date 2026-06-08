Die Aktie des Wohnungsriesen Vonovia kommt einfach nicht in Tritt. Im Gegenteil. Zum Wochenauftakt liegt sie in einem recht neutralen Gesamtmarkt einmal mehr am DAX-Ende. Zudem taucht sie unter die Marke von 20,00 Euro. Die erneute Schwäche der Aktie des größten deutschen Wohnungskonzerns hat vor allem einen Grund.Das Wichtigste kurz und knapp:• Die Vonovia-Aktie fällt zum Wochenauftakt erneut ans DAX-Ende. • Mit dem Rutsch unter 20,00 Euro hat sich das Chartbild weiter eingetrübt. • Belastet wird ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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