DJ Nordex erhält Neuaufträge über 155 MW in Südeuropa und der Türkei
DOW JONES--Der Windturbinenbauer Nordex hat neue Aufträge mit einem Gesamtvolumen von 155 Megawatt (MW) in mehreren südeuropäischen Ländern sowie der Türkei erhalten. Das Unternehmen liefert insgesamt 34 Windenergieanlagen für Windparks, die zwischen dem Frühjahr 2027 und Anfang 2028 installiert und in Betrieb genommen werden, wie Nordex mitteilte. Alle Verträge sind mit mehrjährigen Service- und Wartungsverträgen verbunden. Die Namen der Kunden und der Windparks werden nicht bekannt gegeben.
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June 09, 2026 01:42 ET (05:42 GMT)
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