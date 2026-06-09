Die BYD-Aktie rutsche Ende letzter Woche unter die Marke von 10 € und auch zum Wochenbeginn sieht es nicht danach aus, als könne der chinesische Autokonzern wieder auf zweistelliges Territorium zurückkehren. Kam von der Jahreshauptversammlung denn zu wenig Schwung und können Anleger hier ein Schnäppchen machen? Weltmarktführer nach Stückzahlen Eigentlich lieferte die heutige Jahreshauptversammlung genügend Gründe für einen Kursaufschwung der BYD-Aktie. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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