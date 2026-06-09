Wilhelmshaven (ots) -Motorola Solutions (https://www.motorolasolutions.com/en_xu.html?geo=redirect) hat heute die offizielle Übergabe eines Digitalfunk-Kommunikationssystems an die Fregatte Hessen bekannt gegeben. Der Einsatz der RESPOND-Plattform (Real-time Shipboard Platform for Operational Naval Damage Control) (https://motorolasolutions.preview.ceros.com/en-xu-naval-damage-control/page/page-68b9ac6accb37)an Bord des Marineschiffs markiert einen wichtigen Meilenstein in der fortschreitenden Digitalisierung der Deutschen Marine und bietet der Besatzung die technologische Basis für eine moderne Schadensabwehr."Brände, Wassereinbrüche und Verletzte auf See, im Transit, Einsatz oder auch Gefecht erfordern ein sofortiges, koordiniertes Handeln", sagt Fregattenkapitän Philipp Blau, Kommandant der Hessen. "Ein gezielter, schneller Informationsfluss ist daher der elementare Baustein für eine zielgerichtete und effektive Bekämpfung von Schäden im Schiff.""Ein digitales Kommunikationssystem zur Echtzeit-Lagebilddarstellung an allen Stationen ist entscheidend zum Erfolg in der Schadensabwehr und trägt damit maßgeblich zur Einsatzbereitschaft bei. Die Besatzung und ich schätzen die effiziente und zuverlässige Kommunikation", so Blau.Die neue Lösung kombiniert die Funkgeräte von Motorola Solutions mit einem hoch verfügbaren und resilienten Digitalfunksystem, das an die zentrale Schadensabwehrentscheidungsanlage angebunden ist. Diese Gesamtlösung ermöglicht leistungsstarke Sprach-, Bild- und Datenkommunikation zwischen den Schiffssicherungstrupps, den Schadensabwehrkräften und den Besatzungen von Schiffen in einem Umkreis von bis zu 15 Kilometern."Wenn beispielsweise im Maschinenraum ein Brand ausbricht, erkennen Umgebungssensoren den Rauch sofort und lösen einen schiffsweiten Alarm aus, um die Besatzung zu warnen. Die Besatzung erfasst die Gefahr daraufhin in der RESPOND-Lösung von Motorola Solutions. Diese synchronisiert sämtliche Lagedaten in Echtzeit und stellt sie schiffsweit zur Verfügung, sodass unverzüglich die notwendigen Maßnahmen zur Sicherung von Besatzung und Schiff eingeleitet werden können", erklärt Helmut Gaschler, Country Manager Germany und Sales Director Central Europe bei Motorola Solutions. "Durch die Transformation manueller Prozesse in digitale Abläufe trägt unsere Lösung dazu bei, die Einsatzbereitschaft und Sicherheit selbst in den anspruchsvollsten Verteidigungsumgebungen zu gewährleisten."Die Fregatte Hessen ist eines der großen Marineschiffe, die im Rahmen des Vertrages mit dem Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) mit der neuen Technologie von Motorola Solutions ausgestattet werden. Diese Umrüstung ersetzt analoge Prozesse und sorgt dafür, dass die Deutsche Marine an der Spitze moderner, digitaler maritimer Fähigkeiten bleibt.Über Motorola Solutions | Solving for saferSicherheit steht im Mittelpunkt von allem, was wir bei Motorola Solutions tun. Wir entwickeln und verbinden Technologien zum Schutz von Menschen, Eigentum und Orten. Unsere Lösungen ermöglichen die Zusammenarbeit, die für sicherere Städte und Gemeinden, sicherere Schulen, sicherere Krankenhäuser und sicherere Unternehmen und letztendlich auch für sichere Nationen unerlässlich ist. Erfahren Sie mehr darüber, wie Motorola Solutions Innovationen für eine sicherere Zukunft für uns alle schafft www.motorolasolutions.com.Pressekontakt:PressekontaktSusanne StierMotorola SolutionsMobile: +49 (0)172 6161773Susanne.Stier@motorolasolutions.comOriginal-Content von: Motorola Solutions Germany GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111074/6290730