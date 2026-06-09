© Foto: Jens Büttner/dpaFür den Hersteller von Windkraftanlagen läuft es unverändert gut, wie neue Aufträge zeigen, doch die Aktie kann davon nicht profitieren, sie fällt sogar. Trotz starker Auftragslage: Nordex-Aktie geht die Puste aus Nach einem sehr starken Börsenjahr 2025 und einem schwungvollen Jahresauftakt scheint bei der Aktie von Nordex inzwischen die Luft raus zu sein. Seit dem Erreichen eines Mehrjahreshochs bei 51,70 Euro geht es für die Anteile des Windkraftanlagenherstellers bergab - trotz anhaltend hoher Energiepreise und einer unverändert starken Auftragslage. Auch am Dienstag steht das Papier unter erheblichem Verkaufsdruck, obwohl Nordex am frühen Morgen per Pressemitteilung den Erhalt neuer, …
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