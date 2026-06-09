Nur noch rund die Hälfte der Einkäufe im stationären Handel in Deutschland werden mit Bargeld bezahlt. Tendenz: weiter sinkend. Um Banknoten dennoch attraktiv zu halten, arbeitet die Bundesdruckerei an neuen Konzepten. Verbraucherschützer:innen warnen schon länger davor, dass die Akzeptanz von Bargeld für Zahlungen im Handel weiter sinke. Die Folge könnten vermehrte Konflikte beim Bezahlen oder ein Kontrollverlust über Ausgaben und Datenschutz sein. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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