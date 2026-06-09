Für langjährige Beobachter von Assembly Biosciences war 2025 ein Jahr der Validierung. Auf der Goldman Sachs Healthcare Conference 2026 machte CEO Jason Okazaki gestern deutlich, warum das Unternehmen vor einer großartigen Zukunft steht. Mit den beiden Helicase-Primase-Inhibitoren ABI-5366 und ABI-1179 erzielte Assembly bei Patienten mit rezidivierendem genitalem Herpes in einer umfangreichen Proof-of-Concept-Studie eine Reduktion des viralen Sheddings ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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