Normalerweise schützt das Magnetfeld die Erde vor den geladenen Teilchen der Sonne. Bei großen Sonnenstürmen stößt das natürliche Schutzschild aber an seine Grenzen. US-Forscher:innen wollen dieses Problem jetzt mit Chemikalien lösen. Das Magnetfeld der Erde bietet einen wirksamen Schutz vor dem stetigen Teilchenstrom, der uns von der Sonne erreicht. Kommt es allerdings zu starken Eruptionen, können die folgenden geomagnetischen Sonnenstürme billionenschwere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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